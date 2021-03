Teleriscaldamento: nuove utenze

Prosegue con successo la campagna green lanciata da AMGA per diffondere sempre di più nel territorio il teleriscaldamento. Allaccio di nuove utenze.

Prosegue con successo la campagna green lanciata da AMGA per diffondere sempre di più nel territorio il teleriscaldamento, il caldo ecologico che fa rima con sicurezza e efficienza e risparmio. Attraverso tale campagna (che ha raggiunto tutti gli amministratori di condominio dei territori di Legnano e di Castellanza, i due Comuni mei quali si estende la rete), AMGA si accolla interamente le spese di allacciamento alla rete: ciò significa che gli utenti ricevono un servizio 'chiavi in mano', senza esborsi extra di denaro e totalmente orientato al rispetto dell’ambiente. Solo vantaggi, dunque, non solo per gli appartamenti serviti (che possono acquistare valore con l’aumento della propria classe energetica), ma anche per chi li amministra, che viene sgravato di tutte quelle incombenze che la gestione di una caldaia tradizionale comporta. A fronte delle numerose richieste pervenute, nel corso di questo 2021 si prevede di allacciare alla rete una ventina di nuovi condomini, ai quali vanno ad aggiungersi altre realtà, come la parrocchia di San Magno che- già agganciata alla rete con la casa parrocchiale, la scuola materna, il centro San Magno e la Basilica ha chiesto di estendere il servizio anche al Santuario della Madonna delle Grazie. Lo stesso ha fatto la parrocchia del Santo Redentore per l’oratorio di via Barbara Melzi. E proprio a supporto delle nuove utenze, AMGA sta progettando l’installazione di una nuova caldaia, che andrà a potenziare la centrale termica esistente. Prossimamente partiranno i lavori per i nuovi allacci: si andrà a scavare in via Barbara Melzi, nel tratto compreso tra piazza Redentore e via Giovannelli e in via Pietro Micca, nel tratto che si snoda da piazza Frua a via della Vittoria. Come si diceva, le spese dei lavori, che prima della campagna in essere risultavano totalmente a carico dei condomini, risultano in capo ad AMGA. Intanto la Città Metropolitana di Milano ha rinnovato alla centrale legnanese l’autorizzazione per l’esercizio nel prossimo decennio. Rinnovata anche la Certificazione di Alto Rendimento (CAR), a testimonianza dell’oculata gestione del servizio. Prosegue, intanto, l’attività di recupero dei crediti che la società vanta, nei confronti di alcuni inquilini dei condomini Aler di via Nazario Sauro e degli alloggi comunali di via dei Rododendri. Sono stati avviati dei tavoli di confronto con le proprietà per valutare le diverse situazioni da affrontare fermo restando che, per i casi di più grave morosità, al termine della corrente stagione termica si procederà alla sospensione della fornitura del teleriscaldamento. Giova, infine, ricordare che è cambiato il numero di pronto intervento da contattare in caso di necessità: come già anticipato agli utenti e indicato sulle bollette, il vecchio numero è stato sostituito dal Numero Verde 800 - 99.27.09, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

