Pc, tablet, smartphone che non utilizzano più in dono da cittadini o aziende alle famiglie bisognose del territorio. Anche il Comune di Cornaredo ha aderito all'iniziativa.

Tra le risposte affermative pervenute vi è anche la sua. Il Comune di Cornaredo ha detto sì a un'iniziativa di solidarietà tecnologica. In questo periodo di emergenza, ad aver bisogno di pc, tablet e smartphone sono soprattutto le scuole avvolte nel discorso della didattica a distanza. Preziosi, ma talvolta anche costosi e, quindi, non a misura di ogni portafoglio. Per venire incontro alle esigenze di chi deve dotarsi di un ausilio tecnologico, ma fatica a procurarselo, la società 'Lenovo' ha promosso un'iniziativa di solidarietà a braccetto con l'associazione 'Jesurum' lanciando l'assist a diversi Comuni e ribattezzando il progetto 'Riavvia ...mi'. Tramite questa proposta, spiega il Comune in una nota, "I cittadini e le aziende potranno donare pc, tablet, smartphone che non utilizzano più alle famiglie bisognose del territorio". Occorrerà primariamente registrarsi al sito www.spaziolenovo.com/riavviami, dopodiché sarà possibile portare il dispositivo che si intende donare a palazzo Filanda in piazza Libertà tutti i giorni dalle 14.30 alle 18. Tecnologia e solidarietà, ancora una volta, si uniscono in matrimonio. A beneficio di chi, di dotazioni tecnologiche, ha bisogno, ma non riesce a permettersele per via della ristrettezza delle sue finanze.

