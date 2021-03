La Lista Civica per Mesero interviene sulla situazione delle fontane. "Oltre a lanciarsi in grandi opere per abbellire il paese bisognerebbe anche pensare alla loro manutenzione".

L'hanno intitolato 'Gli zampilli dimenticati', il post che i componenti della Lista Civica per Mesero hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook. "Partiamo, allora, dalla fontana in piazza - scrivono - Tra le prime opere realizzate dalla nuova Amministrazione; hanno avuto tanta fretta di togliere la fontana precedente, ma ad oggi, marzo 2021, non si è ancora capito se quella nuova è finita oppure no. In ogni caso non è certo in splendida forma. Quindi, la fontana del parco Borsani: è stata svuotata in fretta e furia con tanto di volontari a maggio 2020, per poi essere comunque lasciata vuota e abbandonata a se stessa. Oltre a lanciarsi in grandi opere per abbellire il paese bisognerebbe anche pensare alla loro manutenzione. Spesso la fretta è cattiva consigliera".

