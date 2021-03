Supporto comunale

Continua l’attività dei servizi comunali per aiutare la cittadinanza di Magnago e Bienate in questo periodo di difficoltà anche economica, determinata dall’emergenza sanitaria.

Continua l’attività dei servizi comunali per aiutare la cittadinanza di Magnago e Bienate in questo periodo di difficoltà anche economica, determinata dall’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie per far fronte ai bisogni primari, sono stati erogati oltre 35.500 euro dei fondi statali ricevuti in buoni spesa (oltre 49 mila) e trasferiti al Comune lo scorso mese di dicembre. Inoltre, vengono monitorati e gestiti i bisogni legati al mantenimento dell’abitazione, con supporti mirati a tutelare il bene primario della casa, con fondi di bilancio comunale. I servizi sociali comunali sono a disposizione per coloro che in questo difficile momento, abbiamo necessità di informazioni e azioni concrete di aiuto e supporto, anche per l’elaborazione dell’ISEE. Si ricorda che per accedere agli uffici comunali, compreso lo sportello dell’Assistente Sociale, occorre fissare telefonicamente un appuntamento e, in considerazione dell’emergenza sanitaria, ove possibile, sono preferibili sistemi di comunicazione a distanza (telefono e/o mail).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro