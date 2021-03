La tartaruga Emys

La 'tartaruga nostrana' ossia la 'testuggine palustre europea Emys orbicularis': alcuni importanti chiarimenti e indicazioni da parte di ANPANA Novara.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Sarà il tempo libero che si ha a disposizione con le ristrettive dei lockdown che stimola la voglia di creare. Vien da sé, con 'il fai da te' anche la voglia di costruire acquari per detenere piccoli animali acquatici. Cogliamo l’occasione di una telefonata che abbiamo ricevuto come associazione di protezione animali per chiarire il problema delle tartarughe d’acqua. Già da alcuni anni il commercio delle tartarughe esotiche alloctone: tartarughe americane, comunemente conosciute come orecchie gialle (Trachemys scripta) e orecchie rosse (Trachemys elegans) è vietato proprio perché sono specie invasive. Al momento della vendita erano grandi come una moneta poi raggiungevano i 25 cm e oltre. Diventando più impegnative nella detenzione. Essendo specie invasive, quelle che negli anni sono state liberate in natura (Reato Penale – abbandono di animali punito dall’ art. 727 del codice penale) hanno distrutto interi habitat ed hanno portato ad estinzione la 'tartaruga nostrana' ossia la 'testuggine palustre europea Emys orbicularis'. Come ribadito dal 2017, chi già deteneva tartarughe americane avrebbe dovuto entro il 31 agosto 2019 denunciarne il possesso seguendo le modalità descritte nel sito del Ministero dell’Ambiente. Nasce così il divieto di accoppiamento, di far depositare le uova e anche di regalarle. La 'testuggine palustre europea Emys orbicularis' purtroppo è poco conosciuta, e oramai quasi scomparsa dai nostri corsi d’acqua. In Piemonte si può visitare la Riserva Naturale della Palude di San Genuario (area protetta del Po vercellese), che ospita il Centro Emys Piemonte specializzato nella riproduzione di questa testuggine. Nella nursery del centro (vasche che ospitano i riproduttori) sono nate circa 200 testuggini. Crescendo in un ambiente protetto, quando sono in grado di cibarsi in maniera autonoma e di sopravvivere, vengono rilasciate nel loro habitat. In questo brutto periodo di lock down consigliamo di visitare virtualmente il Centro. (ANPANA Novara)

