Posizionato un DAE

“Sono circa sessanta i defibrillatori posizionati – commenta il Segretario Generale del Comitato Novara della Croce Rossa - e diversi nel centro città".

Inaugurato la scorsa settimana il nuovo defibrillatore posizionato all’Angolo delle Ore in centro città a Novara, a sostituzione di quello rubato circa due anni fa.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Novara, grazie al sostegno di Fondazione Comunità Novarese e al progetto che prosegue dal 2014 intitolato “Novara ci sta a cuore”, ha potuto posizionare un nuovo apparecchio che va a sostituire quello sottratto che era stato donato da Malquati Real Estate.

“Sono circa sessanta i defibrillatori posizionati – commenta il Segretario Generale del Comitato Novara della Croce Rossa, Paolo Pellizzari accompagnato dalla Vice Presidente del Comitato, Fabrizia Silvestri – e diversi nel centro città. Nei pressi di quello all’Angolo delle Ore ce n’è uno al Piccolo Coccia, uno al Castello, uno alla Galleria Giannoni, uno in Prefettura e uno in Municipio. Un apparecchio davvero fondamentale per persone che vengono a trovarsi in situazioni critiche”.

“Siamo rimasti molto dispiaciuti – aggiunge Gianluca Vacchini, Direttore Generale della Fondazione Comunità Novarese – quando abbiamo saputo del furto e ci fa piacere, ora, poter intervenire per ristabilire la situazione originaria. Speriamo che atti di questo genere ai danni della salute della cittadinanza, non capitino più”.

“Siamo grati alla Fondazione Comunità Novarese – chiude l’Assessore Luca Piantanida – che, ancora una volta, viene in aiuto alla città. Aver rubato uno strumento che serve a salvare vite umane è un atto vile a cui, ci auguriamo, non dovremo più assistere”.

