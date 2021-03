Autocertificazione per gli spostamenti

La Lombardia e buona parte d'Italia torna in 'zona rossa'. Con questa norma ci si può spostare solo per motivi lavorativi o necessità, nessuna visita ai parenti. Nell'articolo il link per la nuova autodichiarazione.

Con lunedì 15 marzo la Lombardia e gran parte dell'Italia tornerà 'zona rossa'. Un provvedimento necessario visto l'aumento costante dei casi di Covid-19 nel nostro paese, che ha interessato anhce le singole realtà cittadine. L'Italia sarà in zona rossa anche a Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile come stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Ricordiamo che sarà possibile spostarsi solo per motivi lavorativi, necessità o salute.

Chi deve spostarsi dovrà, ancora una volta, munirsi di autocertificazione. Il documento è possibile scaricarlo QUI dal Ministero dell'Interno.

Si deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti, che limitano gli spostamenti all’interno del territorio nazionale; di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal presidente della regione o dal sindaco; di essere a conoscenza delle sanzioni previste. Bisogna barrare la casella per dire se lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative o da decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Si deve specificare il motivo che determina lo spostamento, indicare da dove è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione finale. In merito allo spostamento si può fare una ulteriore dichiarazione per meglio specificare le motivazioni. Il modulo, con data, ora e luogo del controllo, viene sottoscritto dal cittadino e dall’operatore che effettua il controllo.

