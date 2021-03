Per fortuna la vittima, capita la situazione, è riuscita a far desistere i malviventi. E' accaduto nelle score ore ad un automobilista che stava transitando in via Gallarate a Castano.

Truffa dello specchietto ai danni di un automobilista che stava transitando sulla via Gallarate a Castano. E' accaduto nelle scorse ore: dapprima la simulazione di un urto e poi l’inseguimento e le repentine manovre per cercare di far accostare un signore di Castano che stava transitando regolarmente sulla strada. Quest’ultimo, però, che aveva già notato il furgoncino bianco usato per la truffa, non si è fatto sorprendere dai malviventi. Per prima cosa non ha accostato e dopo senza scendere dal veicolo riferiva loro di seguirli presso il comando della Polizia locale per procedere all’eventuale costatazione amichevole del presunto danno. I malfattori, capito d’essere stati scoperti, desistevano così dall’intento criminale e si davano celermente alla fuga. La Polizia locale sta ora esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e privata, nonché i transiti dai varchi di sicurezza al fine di deferire gli autori della tentata truffa.

