Un decesso e 87 positivi

"Purtroppo, devo ancora una volta comunicarvi un decesso da covid - spiega il sindaco Susanna Biondi - I casi attuali di contagio sono 87 di cui 6 ricoverati in ospedale".

Ancora una volta è tra i Comuni più colpiti, per l'ennesima volta Busto Garolfo si trova a dover fronteggiare la pandemia di coronavirus. "Purtroppo, devo ancora una volta comunicarvi un decesso da covid - spiega il sindaco Susanna Biondi - Ho portato ai familiari le più sincere e sentite condoglianze, certa di rappresentare anche tutti voi. Ancora una volta ho ascoltato il vissuto doloroso che questo virus si porta dietro.

I numeri dei contagi nel nostro Comune rimangono stabili ma comunque troppo alti. Negli ultimi giorni abbiamo registrato 5 nuove positività e 5 guarigioni. I casi attuali di contagio sono 87 di cui 6 ricoverati in ospedale.

L' odierno monitoraggio covid di Ats Città Metropolitana di Milano inserisce anche Busto Garolfo tra i Comuni a rischio zona rossa perché nell’ultima settimana abbiamo avuto un aumento di contagi superiori alla media considerata a rischio (250 nuove positività su 100.000 abitanti, su base settimanale).

Dunque, al di là delle scelte che verranno fatte a livello regionale, per noi è davvero importante portare la massima attenzione. I sacrifici sono chiesti a tutti. Chiuse le scuole, nastrate tutte le aree giochi, controlli attivati al massimo delle nostre possibilità, ma serve soprattutto la responsabilità di ciascuno, altrimenti tutto sarà vanificato, in attesa che la campagna vaccinale si attivi davvero in modo più intenso e rapido".

