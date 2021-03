Al lavoro in due aree boschive

Una parte riguarda le sponde del fontanile Giardino, un'altra quelle del Cavo generale. Due gioielli boschivi del tessuto cittadino di Cornaredo stanno per essere sottoposti a un'iniezione di abbellimento e riqualificazione. I lavori prenderanno il via il 15 marzo.

Una parte riguarda le sponde del fontanile Giardino, un'altra quelle del Cavo generale. Due gioielli boschivi del tessuto cittadino di Cornaredo stanno per essere sottoposti a un'iniezione di abbellimento e riqualificazione. I lavori prenderanno il via lunedì 15 marzo. Gli interventi consisteranno, nel primo caso e come spiega il Comune, nella "Pulizia della vegetazione infestante dei 257 metri di lunghezza del letto, delle sponde del fontanile e dei primi metri della fascia pianeggiante". L'area sarà inoltre arricchita da un patrimonio arboreo di 122 alberi ad alto fusto. Nel secondo caso, invece, si procederà alla pulizia dalle piante infestanti del tratto di 224 metri della lunghezza del letto sulla sponda est del fontanile con la creazione di una 'fascia tampone' di 77 alberi. Tra le specie delle quali è stata prevista la piantumazione spiccano farnia, carpino bianco, acero campestre, biancospino, sambuco, ciliegio, tiglio e corniolo. Non solo, quindi, un intervento di risistemazione, ma anche di irrobustimento della vegetazione ad avvaloramento ulteriore del pregio delle due aree in questione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro