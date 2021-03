Cashback: "Dati deludenti"

"I dati sul cashback sono deludenti e testimoniano quanto questa misura sia inefficace. Si utilizzino le risorse per cancellare gli oneri e le spese di transazioni di moneta elettronica e per il noleggio di pos, oneri e spese che cancellano la marginalità di guadagno agli esercenti su importi limitati". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

