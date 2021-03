Nuovo sito comunale

Da giovedì 11 marzo sarà online il nuovo sito internet del Comune di Vanzaghello. Potrà essere letto e si potrà navigare attraverso ogni tipologia di dispositivo.

Da giovedì 11 marzo sarà online il nuovo sito internet del Comune di Vanzaghello che, grazie al nuovo restyling, si adegua alle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Il sito può essere letto attraverso ogni tipologia di dispositivo (specialmente da smartphone, strumento oggi maggiormente utilizzato per navigare nel web). All’interno del portale istituzionale, moltissime sono le funzionalità e le novità che gli utenti e i cittadini possono utilizzare: consultare gli eventi e le iniziative organizzate nella comunità, leggere le delibere e gli atti pubblici e molto altro ancora. "Il Comune di Vanzaghello mette a disposizione dei cittadini uno strumento più efficace e funzionale per fornire tutte le informazioni che riguardano la vita della Comunità - scrivono - Un altro passo avanti, dunque, nella logica della comunicazione semplice e della trasparenza amministrativa".

