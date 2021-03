Busto Garolfo, "altri 12 positivi"

"Dobbiamo registrare 12 nuovi casi di positività e 1 guarigione. I casi attuali di contagio al Covid-19 sono 88".

Non rallenta ma prosegue la crescita di casi di coronavirus nella comunità bustese. Nelle ultime settimane i conteggi sono tornati a destare grande preoccupazione, rievocando momenti che la cittadinanza sperava di aver finito di vivere. "Dobbiamo registrare 12 nuovi casi di positività e 1 guarigione. I casi attuali di contagio al Covid-19 sono 88 - commenta il sindaco Susanna Biondi - Mi chiedete notizie sui tempi della campagna vaccinale ma io purtroppo non ho informazioni più dettagliate di quelle diffuse dai mezzi di comunicazione.

Chiedo ancora una volta, ad ognuno di noi, di fare la proprio parte per evitare i rischi di contagio. Siamo tutti stanchi e anche un po' arrabbiati ma non si può fare diversamente. Coraggio!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro