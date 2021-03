Istanza Comunità Energetiche

Cittadini e attivisti del MoVimento 5 Stelle Parabiago: istanza per promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il 7 Marzo scorso, abbiamo inviato all’attenzione del sindaco e assessore ai LL PP del Comune di Parabiago l’istanza per promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica; assicurare, inoltre, anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo. Si tratta di una possibilità che non esisteva in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato, e che rivoluziona il sistema energetico del nostro Paese. Sfruttare questa opportunità significa individuare la giusta strategia per favorire concretamente la transizione energetica. Attualmente in Italia sono già molte le Comunità in fase di costituzione e a breve assisteremo a una loro notevole implementazione. Non potrebbe essere diversamente, perché al di là degli schieramenti politici di ognuno, è il buon senso che deve prevalere. (Cittadini e attivisti del MoVimento 5 Stelle Parabiago)

