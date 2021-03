Controlli per gli assembramenti

È stato un fine settimana ancora una volta all’insegna dei controlli da parte della Polizia locale il primo trascorso in 'arancione scuro' dalla città di Legnano.

È stato un fine settimana ancora una volta all’insegna dei controlli da parte della Polizia locale il primo trascorso in 'arancione scuro' dalla città di Legnano. I servizi delle pattuglie sono stati indirizzati ad evitare fenomeni di assembramento sul territorio e a monitorare il rispetto dell’orario di chiusura dei locali. Un impegno, questo, che nel pomeriggio di sabato ha visto rafforzati i servizi di presidio dei luoghi di maggior ritrovo nel centro cittadino.

Il bilancio dei controlli effettuati registra: l’identificazione di un’ottantina di persone, nella grande maggioranza dei casi ragazzi, quattro sanzioni (da 400 euro) per violazione della normativa anticovid legata all’inottemperanza del divieto di spostamento tra Comuni e una sanzione (400 euro) di pubblico esercizio (un bar della zona centrale) per mancato rispetto del divieto di vendita alcolici per asporto dopo le 18.

