Si chiama 'Polizia Locale – Multe on line', il nuovo servizio del comando di Magnago e Bienate accessibile dalla home page del sito internet istituzionale nella sezione Servizi.

Si chiama 'Polizia Locale – Multe on line', il nuovo servizio del comando di Magnago e Bienate accessibile dalla home page del sito internet istituzionale nella sezione Servizi. Più nello specifico, entrando l'utente può usufruire di diverse funzionalità senza la necessità di autenticarsi, in particolare avrà modo, ad esempio, di consultare le informazioni relative al verbale di infrazione al Codice della Strada in proprio possesso, inserendo i dati richiesti, ancora visualizzare eventuali allegati collegati all’infrazione se messi a disposizione dallo stesso comando, quindi procedere con la presentazione della dichiarazione del trasgressore delle violazioni che prevedono la decurtazione di punti patente (compilando un apposito form e del modello di dichiarazione del trasgressore) e procedere con il pagamento on line della sanzione attraverso il sistema di pagamento PagoPA (gli importi sono aggiornati in tempo reale in relazione alla data di pagamento, riduzione del 30% o maggiorazione con spese di notifica, ecc...; e, una volta effettuato il pagamento tramite il nodo nazionale dei pagamenti – PagoPA, l’utente riceve una ricevuta via mail). "I cittadini hanno così a disposizione un nuovo mezzo per effettuare verifiche e pagamenti delle sanzioni senza rivolgersi agli sportelli comunali, mentre i pagamenti, nonchè le eventuali dichiarazioni, verranno automaticamente registrati negli archivi comunali - scrivono dal Comune - L’ufficio Polizia Locale rimane, comunque, a disposizione per eventuali chiarimenti sull’utilizzo del servizio, scrivendo all'indirizzo mail: pl [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it".

