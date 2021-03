Fabrizio Venturi e la canzone sul 'Morandi'

“Siamo molto dispiaciuti di non avere avuto la possibilità di cantare la nostra canzone sul palco del Teatro Ariston ma siamo felici si sia svolto il Festival".

“Siamo molto dispiaciuti di non avere avuto la possibilità di cantare la nostra canzone sul palco del Teatro Ariston, avevamo presentato il progetto benefico tre mesi fa, la canzone un capolavoro, i cantanti erano fenomenali e sarebbe stata una grande cassa di risonanza a favore dell’iniziativa solidale per la quale avevamo scritto e destinato la canzone ‘le vittime del Ponte Morandi’, beneficiari dei diritti di autore della canzone e di una generosa somma di denaro offerta da una squadra della serie A del Basket, peccato”.

Interviene in questo modo Fabrizio Venturi, che prosegue: “Il nostro grazie va al Comune di Sanremo e alla RAI, per il grande sforzo fatto a favore della musica italiana per essere riusciti ad organizzare questo Sanremo 2021, nonostante organizzarlo non sia stato per niente semplice a causa del Covid-19”.

