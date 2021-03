Sottopasso e controviale Tosi

I giorni di lunedì 8 e martedì 9 marzo vedranno due interventi interessare punti particolari della viabilità di Legnano. Dal sottopasso centrale al controviale di largo Tosi.

I giorni di lunedì 8 e martedì 9 marzo vedranno due interventi interessare punti particolari della viabilità di Legnano. Nella mattinata di lunedì, dunque, il sottopasso centrale sarà percorribile a senso unico alternato per consentire la rimozione di un cartellone pubblicitario sul ponte ferroviario. Martedì 9, invece, a partire dalle 9 e per tutta la giornata, il controviale di largo Tosi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che riguardano l’acquedotto. La normale frequenza delle corse degli autobus che si attestano al capolinea sarà comunque assicurata, ma questi si limiteranno alla fermata per scaricare i passeggeri senza sostare.

