Lavori alla cupola

Le infiltrazioni d'acqua l'avevano colpita duramente. Per la cupola della chiesa della Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano si è così reso necessario un ampio lavoro di risistemazione in grado di porla al riparo da eventuali intemperie. L'intervento ha richiesto una somma di 26.840 euro, somma consistente che la Parrocchia conta di far rientrare anche attraverso la generosità delle donazioni dei parrocchiani. "L'infiltrazione d'acqua - scrive il parroco don Antonio Ferrario - stava già rovinando la parte interna, visibile sotto l'immagine dell'incoronazione della Beata Vergine Maria. Visionando la situazione si è verificato che tutto il tetto della cupola necessitava di una sistemazione. Essendo già sul posto i mezzi necessari e gli operatori, abbiamo ritenuto opportuno mettere mano a tutta l'area interessata". Pur stretta nelle morse della pandemia al pari di chiunque altro, la comunità sangiorgese ha cominciato a dare il suo sostegno per una chiesa a cui è da sempre molto affezionata. Ne fanno fede i 7.250 euro che finora sono stati messi insieme, complici anche alcune sostanziose donazioni la più consistente delle quali è arrivata addirittura a 5000 euro. Segno tangibile del rispetto per il ruolo storico, religioso, sociale e culturale di un edificio cultuale voluto fortemente dai sangiorgesi il secolo scorso e consacrato nel 1935.

