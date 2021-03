Grazie a Fondazione Guido Venosta e a tanti tassisti milanesi, ci sposta gratuitamente in taxi in città. Servizio over 65, disabili, volontari e chi è difficoltà socio-economiche.

Quando l'unione è vicinanza e sostegno. In taxi gratis per Milano. "Grazie al gesto generoso della Fondazione Guido Venosta (che ha fatto una donazione di 1 milione di euro) e alla collaborazione di tanti tassisti milanesi - scrive il sindaco Beppe Sala - è possibile spostarsi, appunto gratuitamente, in taxi in città. Si parte con gli over 65, i disabili, i volontari che continuano ad aiutare chi è in difficoltà e, in generale, i cittadini con gravi criticità socio-economiche. Basterà contattare 'Milano Aiuta' allo 020202. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato".

