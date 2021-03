Ecco chi può andare a scuola

Alcuni bambini, è bene che si sappia, possono però partecipare ancora alle attività in presenza (figli di personale sanitario, lavoratori indispensanbili ecc).

A partire da oggi, almeno fino al 14 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado della Lombardia (salvo gli asili) sono chiusi per la nuova ordinanza disposta dal Presidente Attilio Fontana. Alcuni bambini, è bene che si sappia, possono però partecipare ancora alle attività in presenza. Ecco le categorie che possono beneficiare di questo permesso.

"Vi è però una nota regionale che fa poi riferimento a quella ministeriale odierna che fornisce chiarimenti sul Dpcm del 2 marzo, per cui va garantita “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”, oltre

alla possibilità di ricorrere alla didattica in presenza ove si renda necessario l’uso di laboratori e nei casi in cui questa sia finalizzata a mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.

