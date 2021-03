Pandemia: "Chi critica Lombardia, sosteneva Arcuri"

"C'è chi lavora e non perde tempo. E chi, invece, di tempo da perdere ne ha parecchio, magari consumando, come avveniva qualche mese fa, aperitivi sui Navigli al grido 'Milano non si ferma', salvo poi trovarsi ad affrontare una pandemia". Così Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio e Finanze, replica alle critiche di esponenti dell'opposizione.

"C'è chi lavora e non perde tempo. E chi, invece, di tempo da perdere ne ha parecchio, magari consumando, come avveniva qualche mese fa, aperitivi sui Navigli al grido 'Milano non si ferma', salvo poi trovarsi ad affrontare una pandemia". Così Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio e Finanze, replica alle critiche di alcuni esponenti dell'opposizione. "Non prendiamo lezioni - prosegue Caparini - da chi a livello nazionale sosteneva un Governo che ha tergiversato sulla zona rossa di Alzano e Nembro, ha spalleggiato Ricciardi quando dichiarava che portare la mascherina era totalmente inappropriato e ha visto nell'ex commissario Arcuri la panacea di tutti i mali, sostenendolo e andando a braccetto con lui". "Aria spa, con Tim, Maps, Almaviva/Lutech ed Engineering - conclude l'assessore Caparini - gestirà i vaccini per gli over 80 e le categorie sensibili decise dal piano vaccinale nazionale. Sempre Aria spa, con Poste italiane spa, con il supporto di KPMG al modello organizzativo, porterà avanti la vaccinazione massiva. Per buona pace di chi, sempre e comunque, perde tempo a speculare politicamente sulla pandemia".

