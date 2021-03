"Tristezza va via..."

Il Centro ricreativo 'Il Ciliegio' di Bareggio ha promosso serie di quiz telefonici e indovinelli a distanza per gli over 65 residenti in paese, per far fronte al difficile periodo.

In questo periodo, complice l'emergenza Covid, si è presa la parte, ingombrante e non richiesta, della protagonista. Ma lei, la tristezza, può e deve essere sconfitta. Soprattutto in quelle persone anziane e sole che sembrano avvertirla maggiormente e non soltanto a causa della pandemia. Il Centro ricreativo 'Il Ciliegio' di Bareggio ha per questo pensato ad un'iniziativa originale dal titolo 'Tristezza per favore va via... dalla parte della vita'. Si tratta di una serie di quiz telefonici e indovinelli a distanza che la struttura di via Marietti ha voluto rivolgere agli over 65 residenti a Bareggio. La partecipazione sarà totalmente gratuita e metterà in palio una serie di premi. Per poter prendere parte all'iniziativa sarà necessario contattare il 380-10.25.652. Un modo originale per sottrarsi alla morsa della solitudine ma anche per esercitare quell'amore per la socialità, la curiosità e la creatività che i capelli bianchi non hanno per fortuna il potere di spazzare via. A Bareggio, quindi, parafrasando un noto brano di Renzo Arbore, la vita diventa... tutta un quiz. Per farne riscoprire tutto il fascino e la capacità di sorridervi.

