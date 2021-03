Servizio civile: nuove risorse

Servizio civile e Leva civica volontaria lombarda si sono rivelati strumenti utili e funzionali per garantire ai giovani nuove opportunità. Nuove risorse dalla Regione.

Servizio civile e Leva civica volontaria lombarda si sono rivelati strumenti utili e funzionali per garantire ai giovani nuove opportunità. Regione Lombardia mette a disposizione nuove risorse per questi preziosi servizi che sempre più giovani decidono di offrire alle comunità. "Nello specifico - spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità - sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l'attivazione di 'Garanzia Giovani', una misura innovativa che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione dei bisogni individuali". "L'emergenza sanitaria e le conseguenze economiche che ne sono derivate - aggiunge l'assessore - hanno stravolto gli equilibri già delicati del mercato del lavoro: per questo motivo diventa ancora più importante mettere in campo politiche attive a sostegno dei giovani che non sono occupati e non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo". "Un ringraziamento particolare - conclude l'assessore Locatelli - va agli enti e alle associazioni che rendono possibile l'attuazione del servizio civile universale attraverso progetti preziosi per la crescita personale e occupazionale dei ragazzi e con una cittadinanza attiva e concreta per il territorio lombardo".

