Comuni: "Serve coinvolgimento"

"Fontana chiede collaborazione ai Comuni ma li mette di fronte al fatto compiuto, senza un minimo di condivisione e coinvolgimento".

"Fontana chiede collaborazione ai Comuni ma li mette di fronte al fatto compiuto, senza un minimo di condivisione e coinvolgimento nell'adozione di misure di contenimento della pandemia sul territorio. Non è ammissibile venire a conoscenza di ordinanze restrittive, che hanno conseguenze dirette sulla vita dei cittadini, alle 20 di sera da telegiornali e giornali locali. I sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, dovevano essere coinvolti. Al presidente Fontana e a tutta la giunta chiediamo maggiore rispetto". A denunciarlo sono i sindaci del Pd che sostengono le ragioni dei primi cittadini del Partito Democratico della Città metropolitana di Milano, i cui Comuni sono stati inseriti in fascia ARANCIONE rafforzata, fra cui quello di Bollate che passa da rosso ad ARANCIONE scuro.

