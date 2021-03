Accelera il virus ad Inveruno

Continua ad accelerare la diffusione del virus nella comunità di Inveruno. 9 nuovi positivi nella giornata del 1 marzo, 31 sono i concittadini in quarantena obbligatoria.

"Purtroppo la diffusione del virus nella nostra Comunità sta dando i primi segni di accelerazione" - comunica il sindaco Sara Bettinelli, nel consueto aggiornamento serale, nella giornata di lunedì 1 marzo.

Quello che si sta verificando in diversi territori della nostra Penisola e in Lombardia, in maniera consistente, tanto da aver portato alla decisione della zona arancione (e con molti Comuni in zona arancione rafforzato o zona rossa), sta coinvolgendo anche i Comuni della nostra zona.

"Oggi abbiamo 9 nuovi concittadini positivi, portando così la totalità dei concittadini positivi a 27. I concittadini positivi sono tutti al domicilio. Un concittadino positivo quest’oggi è ufficialmente guarito, e ce ne felicitiamo. 31 sono i cittadini in quarantena obbligatoria, alcuni per contatto diretto con persone positive ed alcuni perché in attesa di tampone avendo sviluppato sintomi. In questa fase è fondamentale mantenere il monitoraggio della situazione... aiutateci ad aiutarvi" comunicando al 353.405.63.60 (lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it) se siete in quarantena, inviati a tamponi, positivi al Coronavirus, avete l'esito del tampone (positivo o negativo). Sarà prezioso per verificare il tracciamento della comunità di Inveruno e Furato.

"Facciamo squadra ed agiamo con buon senso e responsabilità!", esorta il primo cittadino Sara Bettinelli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro