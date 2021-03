'Green Day' per la dottoressa Mosca

La lettera aperta di 'Mai Paura Onlus' in occasione della Giornata Ecologica di Samarate: il 6 marzo si piantumerà un albero e si ripuliranno i boschi, ricordando la dottoressa Mosca.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "6 marzo 2021: una data qualsiasi? No, è il compleanno della dottoressa Erica Mosca, donna volitiva, passionale e appassionata, amante del verde in ogni sua sfumatura, impegnata nel lavoro, nel sociale e grande amante della montagna. Erica ed il verde erano una cosa sola e lo capivi incontrandola ed entrando nella sua farmacia, tinta di quel colore dal pavimento alle scaffalature, fino ai piccoli dettagli come i bordi del suo camice. Passando davanti alla sua farmacia nei giorni successivi alla su scomparsa, c'erano la commozione, i fiori e cuori verdi, la sua fotografia sorridente. C'era e c’è ancora uno staff tutto al femminile, di cui lei parlava sempre orgogliosa, che alzava la saracinesca la mattina nonostante le lacrime. C’è un paese intero incredulo e grato per il lavoro svolto con gentilezza e fermezza, quando serviva, con attenzione alle regole e al rispetto del senso civico. Questo è l’esempio di cosa sia un farmacista per chi gli si appoggia, per chi cerca in questa figura conforto, aiuto, consiglio. Il farmacista, dal suo lato umano e con la sua esperienza professionale aggiornata, non lo puoi trovare né in un sito di prodotti farmaceutici online, né chiedendo al ‘DottorGoogle’, né in chi si spaccia per professionista della salute e non lo è. Il farmacista è dietro al banco, è lì che lo trovate, è lì che vi dà il suo sostegno e supporto. Il dolore che ha generato la perdita improvvisa della Dott.ssa Erica, tanto amata per il lavoro a cui aveva dedicato la vita, è l’esempio di quanto ci si senta persi senza un figura di riferimento così importante, soprattutto in realtà più piccole come quella di paese. Così 'Mai Paura Onlus', con l’aiuto degli ‘Amici della Biblioteca’ e di ‘Parte tutto da noi’, associazioni care ad Erica, e con il patrocinio del Comune di Samarate e dell’Ordine dei Farmacisti di Varese, proprio il 6 marzo ha organizzato un 'Green Day', tutto dedicato a lei: Erica Mosca, la ‘Green Lady’. Si inizia alle 9 con una raccolta di rifiuti aperta a tutti nei boschi che lei stessa amava tenere puliti, partendo da Via Milano dalla Cascina Bossi di Samarate, per proseguire fino alle 12. Alle 12.30, nella piazza dove è situata la storica 'Farmacia Mosca', in presenza delle autorità cittadine e della vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti, ci sarà la piantumazione di un albero in sua memoria. Un momento in cui tutti avranno un pensiero speciale per lei, per la bellezza che ha lasciato e che servirà per non dimenticare che nel mondo sono le persone come lei che fanno la differenza". (dottoressa Emanuela Bossi, presidente di 'Mai Paura Onlus')

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro