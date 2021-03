ASM: certificazioni ISO

Si è conclusa con esito positivo la verifica di mantenimento della certificazione del Sistema Qualità ISO 9001:2015 alla quale è stata sottoposta nei giorni scorsi ASM.

Come ogni anno, si è conclusa con esito positivo la verifica di mantenimento della certificazione del Sistema Qualità ISO 9001:2015 alla quale è stata sottoposta nei giorni scorsi ASM srl Azienda Speciale Multiservizi. Una certificazione importante e indispensabile per poter operare che, però, va riconfermata di anno in anno. Una società specializzata nell’audit, infatti, invia i propri tecnici per accertare che nell’azienda da ‘ispezionare’ sussistano tutti i requisiti indispensabili per sancirne la conformità alla norma di riferimento. Recentemente è stato anche confermato il mantenimento della certificazione FGAS per i servizi che ASM srl svolge nel campo della manutenzione e riparazione di apparecchiature per il condizionamento d’aria e delle pompe di calore. L’azienda in qualità di ESCO, ha anche la certificazione secondo la norma UNI CEI 11052 per l’erogazione dei servizi energetici, incluse le attività di finanziamento degli interventi di efficienza energetica. Il prossimo passo in avanti di ASM Magenta sarà quello di ottenere un’altra ambita certificazione: la ISO 14.000 che, nello specifico, riguarda il riconoscimento della conformità di norme tecniche relative alla gestione ambientale delle organizzazioni aziendali.

