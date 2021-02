"Più ce ne approfittiamo, più paghiamo"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto sulla terza ondata. "Sto vedendo troppa gente con la mascherina abbassata e assembramenti. Comportiamoci in maniera corretta".

Un video per tutti i suoi cittadini. Un messaggio per il presente ed il futuro. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto sulla cosiddetta terza ondata pandemica. "E' arrivata spinta dalla variante inglese - afferma - Una situazione che a momenti ci sorprende, ma non dobbiamo dimenticarci che alcuni nostri comportamenti l'hanno favorita. Ci sono immagini che tutti noi, infatti, abbiamo in testa: i tifosi fuori da San Siro prima del derby, i Navigli pieni, ecc... Purtroppo, inutile negarlo, in molti casi manca il rispetto delle regole; nelle scorse ore ho fatto un giro per la città e ho visto troppi gruppi di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata. Così non va bene, anche tenendo conto del fatto che questa gente sta diventando molta ed è difficile da controllare da parte delle Forze dell'ordine". In questo senso, allora, ecco che lo stesso primo cittadino, coordinandosi con il Questore, ha richiesto di incrementare gli interventi e i controlli. "Capisco che siamo stanchi, lo sono pure io - continua - Ma c'è almeno una cosa che dovremmo avere imparato: più ce ne approfittiamo e più paghiamo pegno. Mi raccomando, teniamo comportamenti corretti; facciamolo per la nostra salute; facciamolo per chi, negli ospedali, sta tornando a lavorare a ritmi che speravamo non fossero più necessari; facciamolo per quanti, spesso da volontari, si mettono a disposizione di coloro che sono in difficoltà; e facciamolo per quelle categorie (ristoratori, mondo della cultura, ecc...) che non possono svolgere la professione. Comportiamoci in modo adeguato al difficile momento".

