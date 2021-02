Ex dipendenti Mercatone Uno

I sindaci di Legnano Lorenzo Radice, di Rescaldina Gilles Ielo e l’assessore al Bilancio di Cerro Maggiore Matteo Bocca hanno incontrato le ex dipendenti di Mercatone Uno.

I sindaci di Legnano Lorenzo Radice, di Rescaldina Gilles Ielo e l’assessore al Bilancio di Cerro Maggiore Matteo Bocca hanno incontrato le ex dipendenti di Mercatone Uno a seguito della richiesta di aiuto loro indirizzata in data 17 febbraio. Gli amministratori hanno dato la loro disponibilità ad attivarsi per verificare ogni possibilità di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio, con particolare riferimento alle realtà commerciali di prossima apertura appartenenti al settore merceologico in cui le stesse lavoratrici erano impiegate. "Se da quasi un anno a questa parte il mondo del lavoro sente in maniera pesante l’effetto della pandemia le ex dipendenti di Mercatone Uno vivono da maggio 2019 una situazione che sembra non riservare alcun futuro occupazionale per loro - dicono gli amministratori - E quando difficoltà si aggiunge a difficoltà occorre l’impegno di tutti per trovare una soluzione. Da parte nostra ci sarà tutto l’impegno necessario affinché queste donne possano avere la possibilità di esprimere al meglio, in un nuovo posto di lavoro, le competenze professionali maturate durante la loro attività".

