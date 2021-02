Ex Cedrati: via l'amianto

Si è partiti con la pulizia e il taglio delle sterpaglie; quindi, ci si concentrerà su quello che è il vero e proprio e fondamentale intervento. Ex conceria Cedrati: via l'amianto.

Si è partiti con la pulizia e il taglio delle sterpaglie; quindi, ci si concentrerà su quello che è il vero e proprio e fondamentale intervento. Ex conceria Cedrati: via le coperture in amianto. "I lavori sono cominciati nei giorni scorsi - spiega il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia - Il primo 'step', ovviamente, ha riguardato e sta riguardando le ramaglie e il verde, così da consentire l'accesso ai fabbricati". E, poi, ecco che toccherà, appunto, all'amianto. "Una tematica verso cui la nostra Amministrazione comunale - continua l'assessore Fabrizio Allevi - ha sempre posto particolare attenzione. Come governo cittadino, infatti, negli anni abbiamo messo in campo una serie di proposte e servizi per affrontare la delicata questione della rimozione dell'amianto, sia nel pubblico, sia per quanto riguarda i privati. Con questo intervento, mettiamo un ulteriore tassello per la Turbigo di oggi e per quella che verrà. L'intenzione è chiara: vogliamo ridare un nuovo volto ad un'area importante del paese, che si affaccia su un punto caratteristico e particolare del territorio, ossia il Naviglio. Ci siamo mossi e ci stiamo muovendo proprio in questa direzione, innanzitutto con l'eliminazione delle coperture d'amianto, quindi il passo successivo riguarderà anche i manufatti". "Ringraziamo per la collaborazione tutti coloro che hanno dato e stanno dando una mano per raggiungere questo obiettivo - concludono il primo cittadino e l'assessore - Un altro tassello con cui gradualmente stiamo migliorando la nostra città".

