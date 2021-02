Vittuone, rischio zona rossa?

La situazione è particolarmente delicata e il rischio di chiusure più drastiche è davvero concreto. Una lettera/appello del sindaco Laura Bonfadini che non lascia troppo spazio ai dubbi.

"Cari Vittuonesi, purtroppo ci troviamo ancora una volta di fronte ad una situazione di grave emergenza sanitaria, per effetto di quella che comunemente viene definita “terza ondata” del contagio da Cov-Sars-2 particolarmente aggressiva e devastante.

In questi giorni il numero di contagi a Vittuone è salito drasticamente dai 32 casi di ieri di positività al Covid-19, al dato odierno di 43 nostri residenti infetti.

Non possiamo nasconderci che questi numeri disegnano un quadro molto preoccupante per la salute pubblica, di ciascuno di noi e di tutta la nostra comunità.

Siamo pericolosamente e proporzionalmente vicini al caso limite di 50 casi per 10.000 abitanti che, obbligatoriamente, farebbe scattare la chiusura totale, la “Zona Rossa”, con tutti i divieti che comporta.

Che cosa fare in questi casi? Ritengo che non ci siano mezze misure: occorre autoresponsabilizzarsi e adeguare i propri comportamenti alle regole dei protocolli anti-Covid, primo tra tutti il distanziamento sociale.

Al punto in cui siamo oggi non abbiamo scelta e soltanto la prevenzione e il comportamento responsabile ci potranno aiutare a frenare l’avanzata del virus, del contagio, delle malattie, delle sofferenze e del dolore dei lutti.

Da un anno ad oggi sono deceduti 31 nostri concittadini, non stiamo parlando di numeri ma di persone, di affetti, dei nostri cari, di coloro che abitavano con noi o che hanno contratto la malattia in mezzo a noi e sono decedute.

L’attività delle forze dell’ordine e il programma del piano dei vaccini faranno sicuramente la loro parte, ma sarà decisivo il comportamento serio e responsabile di ciascuno di noi.

Che cosa vogliamo fare? Cosa deve succedere ancora? Lo ripeto ancora una volta, non abbiamo scelta e non possiamo scegliere, perché non c’è una via di mezzo tra il dovere di un comportamento responsabile e l’egoismo autolesionista del comportamento di certi imbelli negazionisti e menefreghisti che rovinano la vita degli altri, soprattutto dei più deboli.

In questi giorni stiamo rivedendo i programmi e gli appuntamenti istituzionali adeguandoli alle esigenze che ci impone la realtà esterna e, pertanto, vi comunico che saranno sospese le manifestazioni pubbliche già programmate.

Concludo questo appello esortando tutti alla massima collaborazione, fiduciosa della risposta responsabile di tutti i Vittuonesi".

Il Sindaco

Laura Bonfadini

