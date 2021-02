Covid: preoccupa Busto Garolfo

"Negli ultimi tre giorni, a fronte di 3 guariti, sono state registrate ben 20 nuove positività. Abbiamo 48 casi di Covid-19 con 4 ricoverati gravi e l'età media che scende".

La situazione è tornata velocemente a preoccupare, in modo grave e allarmante. Non lo nasconde il sindaco Susanna Biondi che, anzi, prova a esortare i suoi concittadini al senso di responsabilità e attenzione: "Mi dispiace davvero dovervi informare che la situazione non è affatto buona - spiega - Stiamo risalendo in modo importante.

Negli ultimi tre giorni, a fronte di 3 guariti, sono state registrate ben 20 nuove positività.

I casi attuali di contagio salgono a 48 di cui 4 ricoverati in ospedale e qualcuno presenta anche un quadro clinico preoccupante. In calo l'età media del contagio.

Abbiamo anche 6 classi in quarantena sulle 52 totali del nostro Istituto Comprensivo "Tarra".

In questo periodo, per quanto nelle nostre possibilità, sono stati intensificati i controlli ed emesse sanzioni. Intendiamo continuare con ancor maggiore determinazione.

Preferisco avvisare, con la speranza che il messaggio arrivi anche ai più "spericolati" (diciamo così!), perché poi chi prende la sanzione spesso si ritiene ingiustamente colpito. Coraggio!"

