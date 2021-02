Tre fontane blu nel fine settimana: Legnano aderisce alla Giornata delle malattie rare, lanciata da UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare).

Il Comune di Legnano colorerà di blu la fontana di Piazza San Magno, lo specchio d’acqua di piazza del Popolo e la fontana di viale Toselli – corso Magenta rispondendo all’invito della sezione cittadina di UILDM, che ha aderito alla campagna 'Uniamo le forze', lanciata da UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare). L’iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche dei quasi 2 milioni di persone che vivono con una malattia rara. Di questi, 1 su 5 è un bambino. In particolare, i volontari UILDM si sono attivati per illuminare i monumenti più rappresentativi delle proprie città, con l'iniziativa 'Accendiamo le luci sulle malattie rare', proprio domenica 28 febbraio. E fra questi figurano anche le tre fontane di Legnano che saranno colorate in blu già da venerdì sera e per tutto il fine settimana.

