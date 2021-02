Busto Garolfo Covid: salgono i positivi

Crescono, purtroppo, i casi di positività al Covid-19 a Busto Garolfo e Olcella. "Dobbiamo, infatti, registrare 10 nuovi positivi e 3 guarigioni. In totale, sono 31".

Crescono, purtroppo, i casi di positività al Covid-19 a Busto Garolfo e Olcella. "Dobbiamo, infatti, registrare 10 nuovi positivi e 3 guarigioni - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - I casi attuali sono 31 di cui 2 ricoverati in ospedale. Arriva la bella stagione che invita ad uscire e, dopo un anno di sacrifici, siamo tutti stanchi delle limitazioni ma non é possibile lasciarsi andare. Purtroppo il pericolo non è affatto alle spalle e molto é affidato alla responsabilità di ognuno di noi. È ancora necessario rispettare le disposizioni anti contagio: indossare sempre e correttamente la mascherina, lavare spesso le mani e mantenere la distanza interpersonale".

