Un acero tra via Roma e la Provinciale

E' stato posto tra via Roma e la provinciale 11 e, per Bareggio, costituisce una sorta di nuova eccellenza ecologica. Il patrimonio ambientale cittadino annovera ora anche un acero di quattro anni "Pronto - specifica in una nota l'associazione Agenda 21 - per farsi adottare da chi voglia prestargli attenzione e cura". Agenda 21, del resto, alla bellezza e alla salubrità ecologica di quest'area è sensibile da tempo. "Dal 2016 - scrivono - abbiamo piantumato diversi alberi e arbusti e la stiamo trasformando da una condizione di degrado a una molto più simile a un'area verde a parco che inizia a essere frequentata da numerose specie di uccelli e da qualche scoiattolo". Insomma, un'oasi di verde in grado di fungere da cuscinetto con la parte urbanizzata. L'acero, precisa ancora Agenda 21, "Va a sostituire un esemplare piantumato dalla società incaricata dal comune e morto da più di un anno". Il sodalizio precisa che la società avrebbe dovuto provvedere al cambio dell'essenza giunta in stato di ammaloramento conclamato ma, aggiunge, "la società, a fine 2020, ha ultimato la sua attività con il comune". A rinforzare il concetto della centralità di quell'area concorre il fatto che, specifica Agenda 21, "Essa si colloca all'interno della fascia dei 150 metri della strada provinciale 11 indicata nella variante generale al Pgt come zona di miglioramento della qualità urbana da attuarsi, tra l'altro, attraverso la valorizzazione degli scampoli di aree pubbliche rimaste". Ora l'acero, per la piantumazione del quale Agenda 21 ringrazia chi lo ha donato ovvero Giorgio e Giorgio e Hasith per il discorso della piantumazione, è pronto per essere affidato alle amorevoli mani di chi lo vorrà custodire e tenere in salute. Agenda 21 invita chi fosse intenzionato ad assumersi questo compito a scrivere ad agenda21 [dot] bareggio [at] gmail [dot] com.

