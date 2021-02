Pulizia di piazza San Magno

Pulizia della pavimentazione di piazza San Magno a Legnano: dalle scorse ore, gli operai di AEMME Linea Ambiente sono entranti in azione con quattro idropulitrici.

Sulla pavimentazione di piazza San Magno a Legnano erano rimaste non solo le tracce del Carnevale di sabato scorso (coriandoli e stelle filanti), ma anche lo sporco che, giocoforza, si era stratificato a seguito delle mancate pulizie riconducibili alla sospensione di tutte quelle attività che il Covid aveva fermato. Dalle scorse ore, però, gli operai di AEMME Linea Ambiente sono entranti in azione con quattro idropulitrici a spazzole rotanti che spargono un prodotto sgrassante molto potente, capace di rimuovere le tracce di sporco senza però creare danni alle superfici. I lavori (concentrati in corso Garibaldi) hanno preso il via all’alba, quando la piazza era deserta e le saracinesche di bar e negozi ancora abbassate: un modo per non interferire troppo con la vita della piazza e consentire agli operai di lavorare in sicurezza e tranquillità. Domani si sposteranno nella porzione di piazza antistante il municipio. L’intervento si concluderà nella giornata di venerdì.

