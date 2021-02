"Disponibili gli orti urbani"

Magenta, disponibili alcuni lotti di orti urbani. Le assegnazioni entro i primi di marzo. Chi fosse interessato, può contattare l'Auser per tutte le informazioni necessarie.

Siamo quasi a marzo, la natura si sveglia e con essa riprende il lavoro delle coltivazioni. Anche agli orti urbani di Magenta, creati e gestiti da Auser, vi è gran fermento: si riparte con la concimazione, la vangatura del terreno e cominciano le prime semine. Ma è anche il momento della assegnazione degli orti liberatisi a fine 2020. Pertanto chi fosse interessato a questa esperienza di rapporto antico tra l'uomo e la terra, chi avesse in cuore la passione per la coltivazione di un orto e volesse cimentarsi nel meraviglioso, ancorché impegnativo mestiere della coltivazione di un orto, può contattare l'Auser, ai numeri 02/97280161 o 377/7060653, per tutte le informazioni necessarie. "Naturalmente invitiamo a sfruttare questa opportunità soltanto se seriamente intenzionati e nello spirito e nel rispetto dei valori associativi collaborazione, rispetto delle regole, delle persone e della terra stessa", precisa Nicola Branca, presidente dell'Ala locale. Affrettatevi, poiché le riassegnazioni degli appezzamenti saranno effettuate ai primi di marzo".

