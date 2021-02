Dopo due mesi, purtroppo, Nosate non è più ‘Covid free’. “Abbiamo, infatti, 1 caso di positività e 1 persona in quarantena - scrive il sindaco Roberto Cattaneo”.

Dopo due mesi, purtroppo, Nosate non è più ‘Covid free’. “Abbiamo, infatti, 1 caso di positività e 1 persona in quarantena - scrive il sindaco Roberto Cattaneo - Ci vengono chiesti tanti sforzi, però non dimentichiamo tre semplici e importanti regole: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare e lavare le mani. È il nostro comportamento che determina l’andamento del virus”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro