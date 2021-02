Master A1V... campioni

I Master Acqua1Village per la prima volta si sono laureati campioni regionali lombardi alla fine di 4 giornate di gare che hanno visto 61 società e 700 atleti in vasca.

I Master Acqua1Village per la prima volta si sono laureati campioni regionali lombardi alla fine di 4 giornate di gare che hanno visto 61 società e 700 atleti in vasca. Jane Hoag, in poche ore, poi ha siglato 2 straordinari record europei negli 800 e 1500 stile libero. Il responsabile tecnico Daniele Bertolazzi, ringrazia commosso tutti gli atleti che hanno contribuito a questo successo. "Un campionato anomalo e particolare, fortemente voluto dal comitato lombardo, ma un ritorno graduale e prudente alla nostra vita. Nella speranza di incontrarci sempre più spesso in vasca per altre competizioni, magari con enormi e sinceri abbracci".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro