Doppio compleanno centenario

Due cittadine di Robecchetto hanno tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni, anzi una addirittura 101. "Tanti auguri", allora, a Domenica Langé e Battistina Marzorati.

Doppio compleanno, ma, soprattutto, un compleanno davvero 'speciale'... Due centenarie: già, avete capito bene, perché a Robecchetto con Induno, proprio nelle scorse ore, due cittadine hanno spento, appunto, nientemeno che 100 candeline, anzi per essere precisi una addirittura 101. E, allora, non potevano mancare gli auguri dell'Amministrazione comunale. "Voglio esprimere tutto l'affetto - ha scritto il sindaco Giorgio Braga - a Domenica Langé (100 anni) e Battistina Marzorati (101), quest'ultima la più anziana della nostra comunità. Tantissimi complimenti per il traguardo raggiunto da entrambe".

