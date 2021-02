La telefonia mobile

Di localizzazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio di Bareggio il Comune parlerà in un incontro fissato per lunedì primo marzo dalle 17.30 alle 19.

Il tema è di stringente attualità e suscita sempre ampie discussioni. E su di esso l'Amministrazione comunale intende coinvolgere direttamente i cittadini invitandoli a partecipare. Di localizzazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio di Bareggio il Comune parlerà in un incontro fissato per lunedì primo marzo dalle 17.30 alle 19. Per l'occasione la giunta del sindaco Linda Colombo scoprirà il velo sul 'Piano di localizzazione stazioni radio base e telefonia mobile'. Il documento si inquadra nel più ampio ambito della variante generale al Piano di governo del territorio. Un argomento che, quindi, concerne l'assetto urbanistico e paesaggistico futuro del comune e solleva quindi l'interesse della cittadinanza su cui tale assetto andrà a ricadere. Chi sia interessato a partecipare dovrà inviare una mail all'indirizzo pgt [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it entro il 25 febbraio. Coloro che, oltre a partecipare, vogliano invece fare pervenire suggerimenti o riflessioni sul tema lo potranno fare inviandoli entro il 5 marzo all'ufficio protocollo del Comune.

