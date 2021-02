"PD: mano al Paese e sostegno Draghi"

"Credo che oggi il compito del PD sia di dare una mano al Paese e sostenere il Governo Draghi. È chiaro che la maggioranza larga che sostiene l’esecutivo ha già cambiato e cambierà la politica italiana e il PD deve saper interpretare la nuova fase e rafforzare il proprio profilo".

“Credo che oggi il compito del PD sia di dare una mano al Paese e sostenere il Governo Draghi. È chiaro che la maggioranza larga che sostiene l’esecutivo ha già cambiato e cambierà la politica italiana e il PD deve saper interpretare la nuova fase e rafforzare il proprio profilo, valorizzando di più le nostre idee e le nostre proposte. Dobbiamo riuscire a far vivere un progetto che parli a tutta la società italiana. Questa è la vocazione maggioritaria, che non deve essere confusa con l’autosufficienza”. Lo scrive il senatore del Partito Democratico, Franco Mirabelli, vicepresidente vicario del Gruppo PD al Senato, in un post su Facebook. “L’errore di confondere la vocazione maggioritaria con l’autoisolamento - prosegue Mirabelli - l’abbiamo già fatto e ci ha consegnato il risultato elettorale del 2018 e l’attuale posizione di quarta forza parlamentare. Francamente non ho nostalgia della splendida solitudine che fino all’agosto del 2019 ci aveva condannato all’irrilevanza e, in Parlamento, a ridurci ad agitare i cartelli nelle Aule parlamentari. Oggi il PD conta in questo Governo ed è stato importante per il Paese, per il suo ancoraggio in Europa, aver scelto di allearsi al Governo con LEU e 5stelle. È giusto ripartire da qui, se vogliamo costruire un campo democratico che sia ancora più largo. Continuo a pensare che non ci siano strade diverse dentro e fuori dal Parlamento, se non quella della solitudine magari nobile e orgogliosa ma che riduce la possibilità di contare e di costruire le condizioni per competere con il Centrodestra”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro