Sistemazione idraulica Olona

La giunta di Legnano ha approvato l’addendum integrativo al protocollo d’intesa dell’ambito di trasformazione AT5 (ex Bernocchi – ex Mottana) riguardo le opere di sistemazione idraulica dell’Olona e la proposta preliminare di master plan.

La giunta di Legnano ha approvato l’addendum integrativo al protocollo d’intesa dell’ambito di trasformazione AT5 (ex Bernocchi – ex Mottana) riguardo le opere di sistemazione idraulica dell’Olona e la proposta preliminare di master plan. L’addendum riguarda tempi e modalità di realizzazione di tre ponti ciclopedonali sul fiume e la ridefinizione dei confini demaniali, una volta che saranno realizzate le opere di riqualificazione idraulica sulle sponde. L’addendum integra lo schema di protocollo d’intesa approvato dal commissario straordinario Cristiana Cirelli il 31 luglio 2020. "Con questo atto perfezioniamo quegli accordi fra Comune e proprietari dell’area che sono la condizione per poter dare il via alla sistemazione idraulica del fiume –spiega Lorena Fedeli, assessore alla Pianificazione territoriale. Con l’addendum abbiamo voluto definire puntualmente chi realizzerà alcune opere e in quale sequenza; aspetti che non potevano restare nel vago all’interno di un piano di questa importanza per la Città di Legnano". Il prossimo passo per rendere operativo il protocollo d’intesa è la stipula dell’atto fra il Comune di Legnano e i proprietari dell’area.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro