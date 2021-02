Raimondi: fotografo mondiale

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Legnano per la scomparsa di Efrem Raimondi, fotografo legnanese di fama mondiale. Una figura di riferimento per il territorio.

L’assessore alla Cultura, Guido Bragato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime il cordoglio per la morte di Efrem Raimondi, fotografo legnanese mancato improvvisamente martedì scorso. Raimondi, pur assurto a fotografo di fama mondiale, non ha mai rifiutato inviti a Legnano che spesso gli arrivavano dal Gruppo fotografico della Famiglia Legnanese parlando sempre con grande piacere e trasporto della grande passione della sua vita. Alla famiglia la vicinanza in questo momento di dolore.

