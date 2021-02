Covid Robecchetto: in tutto 8 positivi

Situazione dei contagi da Covid-19 stabile a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Il numero delle persone positive, infatti, è sempre di 8 - ha scritto il sindaco Giorgio Braga".

Situazione dei contagi da Covid-19 stabile a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Il numero delle persone positive, infatti, è sempre di 8 - ha scritto il sindaco Giorgio Braga - Purtroppo abbiamo avuto in questi giorni due nuovi casi, ma, fortunatamente, in contemporanea ci sono state anche due persone che hanno terminato il loro periodo di quarantena. Ai due nuovi positivi ed alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza, mentre ai guariti i migliori auguri per un ritorno alla vita normale".

