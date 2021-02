"Cambio passo Governo: se così, pieno sostegno"

"In questi giorni si susseguono indiscrezioni circa la volontà del nuovo Governo di adottare un forte cambio di passo in merito al sostegno alle imprese; se la strada dell'Esecutivo Draghi fosse realmente questa da Regione Lombardia ci sarebbe pieno sostegno".

"In questi giorni si susseguono indiscrezioni circa la volontà del nuovo Governo di adottare un forte cambio di passo in merito al sostegno alle imprese; se la strada dell'Esecutivo Draghi fosse realmente questa da Regione Lombardia ci sarebbe pieno sostegno". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. GUIDESI: METODOLOGIA PIU' EQUA - "Nello specifico l'intervento che guardiamo con maggiore interesse - spiega - è la rimodulazione dei ristori che non si baserebbe più sul fatturato delle imprese ma sui loro costi fissi, come ad esempio gli affitti, la manutenzione e le bollette; si tratta di una metodologia certamente più equa e più corretta, a patto però che ci sia copertura totale degli stessi costi". RITARDI NON PIU' AMMISSIBILI - "Altra urgenza non più rimandabile - rimarca Guidesi - è il rispetto dei tempi dell'erogazione della cassa integrazione: i ritardi non sono più ammissibile, per questo siamo certi che il nuovo Governo saprà intervenire adeguatamente anche per risolvere questo problema"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro