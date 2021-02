Concorso per giovani scrittori

Il Comune di Albairate, con il supporto del Comitato Direttivo della biblioteca 'Lino Germani', ha indetto la quinta edizione del concorso letterario nazionale per giovani scrittori.

Il Comune di Albairate, con il supporto del Comitato Direttivo della biblioteca civica 'Lino Germani', ha indetto la quinta edizione del concorso letterario nazionale per giovani scrittori. "Si tratta di un’iniziativa nata cinque anni fa per promuovere la scrittura creativa che, nel contesto pandemico in cui ci troviamo, intende porsi come ulteriore occasione offerta ai più giovani per esprimere se stessi, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, paure ed emozioni. La scrittura sa rafforzare l’immaginazione e incoraggiare la spontaneità e la meraviglia e consente spesso di trasformare i propri limiti - magari anche quelli imposti dal Covid-19 - in opportunità", spiega l’assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca Maria Cristina Trezzi. Per partecipare, i concorrenti dovranno comporre un racconto inedito, in massimo 4 cartelle, a partire da uno dei sei incipit stabiliti dal bando, oppure una poesia a tema libero, in massimo 50 versi. Il concorso è aperto a tutti i giovani scrittori, a partire dalla loro iscrizione alla scuola secondaria di primo grado fino al compimento dei trent’anni (che non devono risultare compiuti alla data di scadenza della consegna degli elaborati). Sono previste tre categorie di concorso (Medie, Superiori e Over), nonché premi in denaro per i primi tre classificati di ogni categoria, e un premio “Angelo Masperi” da assegnare alla miglior poesia dell’edizione 2021. Gli elaborati dovranno pervenire presso gli Uffici Protocollo o alla Biblioteca del Comune di Albairate entro il prossimo 10 aprile. I vincitori verranno contattati entro sabato 15 maggio. La classifica finale di ogni sezione verrà resa nota durante la cerimonia di premiazione, che si terrà venerdì 28 maggio, alla presenza dei membri della Giuria, dei componenti della Commissione Biblioteca e dei rappresentanti delle autorità del Comune di Albairate. Per l’occasione saranno esposti i racconti dei primi classificati e verrà letto pubblicamente l’elaborato dei vincitori di ogni sezione. Per informazioni, contattare l'ufficio Biblioteca: tel. 02 94981343; mail: biblioteca [at] comune [dot] albairate [dot] mi [dot] it.

