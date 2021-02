Una mattina 'speciale' e di grande solidarietà: donazione di alimenti per cani e gatti da parte di A&G garden ai volontari di Casaringhio Aps. Gesti che scaldano i cuori.

È stata una mattinata inaspettata quella di sabato 13 febbraio presso la sede dell’Aps Casaringhio in via delle Cicale 2 a Busto Arsizio, che nonostante il vento gelido ha scaldato il cuore. Grazie alla generosità di Gabriele Ohannassian di A&G Garden, coadiuvato da Andrea Pisani di Royal Time e Luca Torno responsabile comunicazione e relazioni esterne di Safari Park Lago Maggiore, è stato consegnato un prezioso bancale di alimenti per cani e gatti ai responsabili dell’associazione, Sara Vega e Federico Riva. Questa donazione assume ancor più significato dato che avviene dopo la riapertura del Negozio di Beata Giuliana in via Quintino Sella che ha subito una chiusura forzata, diretta conseguenza di un furto che ha pesantemente condizionato l’attività. Infatti i malviventi hanno utilizzato la polvere degli estintori per oscurare le telecamere, rendendo necessarie bonifiche ambientali per riportare la struttura all'agibilità per il pubblico ma soprattutto per l’ospitalità della vendita di animali da compagnia. Un'altra sorpresa ha arricchito la mattinata con la proposta d'intento di ospitare l’associazione presso gli spazi di A&G Group srl. Il titolare Gabriele Ohannassian ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter aiutare i Volontari di Casaringhio che stanno svolgendo un lavoro incessante di assistenza agli Animali in difficoltà e alle Persone bisognose nella nostra Busto Arsizio e nelle città limitrofe. Vista la riapertura dell’attività ho deciso di dare un contributo fattivo a chi si dedica al prossimo e ai nostri amici animali contando solo sulle proprie forze. Con questo carico di alimenti voglio contribuire al Benessere dei trovatelli che questi Ragazzi assistono e curano con Amore, anche in presenza di situazioni a volte molto difficili, con risorse proprie. Sono un esempio da seguire che riempie di fiducia noi imprenditori del territorio per continuare a creare benessere con nuovi posti di lavoro”. Sara Vega, Presidente di Casaringhio, ha aggiunto: “Ringraziamo di vero cuore A&G Garden per il dono ricevuto. Per noi è importante sapere che la cittadinanza e in questo caso le Imprese ci supportano e credono in noi. Sempre pronti a continuare la nostra Missione, per animali e umani”.

