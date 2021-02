Piattaforma di nuovo agibile

La piattaforma ecologica parabiaghese di via Resegone torna a pieno servizio. Riapre, infatti, l'area localizzata sotto la tettoia e dedicata allo stoccaggio dei R.U.P.

La piattaforma ecologica parabiaghese di via Resegone torna a pieno servizio: proprio in queste ore, infatti, l’area localizzata sotto la tettoia e dedicata allo stoccaggio dei R.U.P (Rifiuti Urbani Pericolosi) riaprirà al pubblico; transennata per mesi per consentirne il ripristino, dopo che l’incendio divampato la sera del 5 luglio scorso l’aveva resa inagibile, adesso la stessa è tornata in sicurezza. Da ottobre, quando erano cominciati i lavori di sistemazione, i parabiaghesi che avevano necessità di conferire rifiuti come vernici, cartucce per stampanti, oli minerali e vegetali, pile, batterie, elettrodomestici, etc. venivano dirottati sull’impianto di via Volturno, che in questi mesi ha sopperito, appunto, alla parziale inagibilità dell’altro.

